Химмашевскому стрелку продлен срок ареста

Экс-полицейский Сергей Болков, устроивший стрельбу в Екатеринбурге на Химмаше, останется под стражей до 30 октября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Напомним, что вечером 30 мая 48-летний Сергей Болков открыл стрельбу с балкона своей квартиры по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Состояние девочки врачи оценивали как тяжелое. Ей провели операцию, 5 июня она пришла в себя. 15 июня ее перевели в обычную палату.

Сейчас она идет на поправку. Температура тела ребенка находится в пределах нормы. Она продолжает понемногу вставать на ноги, но пока только с поддержкой.