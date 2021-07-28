28 Июля 2021
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Экономика Тюменская область
Газопровод, газификация, село, деревня (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области

Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области с 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор по итогам очередного онлайн-заседания областного правительства.

"В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина жители газифицированных населенных пунктов Тюменской области получат возможность бесплатного подключения к газовым сетям до конца 2022 года. Вместе с тем, мало достроить отводы до земельных участков, людям необходимо понести затраты на внутридомовую газификацию – приобрести и смонтировать газовые трубы, приборы учета, котлы, газовые плиты", – отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют сегодня около 60 тысяч рублей. Именно до такого уровня увеличена субсидия, выплачиваемая 43 льготным категориям жителей Тюменской области.

Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

"Региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков", – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, ранее газификацию льготных категорий граждан Моор обсуждал с врио заместителя секретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрия Кобылкина

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Теги: александр моор, газификация



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