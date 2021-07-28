28 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Увельский район, Точка роста, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Динамика есть". Алексей Текслер проинспектировал Увельский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал Увельский район. В рамках визита глава региона принял участие в открытии производственно-логистического комплекса компании "Ресурс", осмотрел социальные объекты и провел встречу с главой муниципалитета Сергеем Рословым, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер посетил предприятия, выпускающее продукцию под брендом "Увелка". Компания построила новый производственно-логистический комплекс по переработке овса. Здесь будут выпускать овсяные хлопья, крупу и муку. Запуск проекта позволит увеличить производственные мощности по переработке зерна овса и производству овсяных хлопьев в 2,7 раза, а объем экспорта в течение пяти лет до 45 млн долларов. Продукция ориентирована на экспорт в Китай и Вьетнам, а также в Индию и страны Африки.

Губернатор осмотрел производственные мощности и принял участие в церемонии открытия производственно-логистического комплекса. Глава региона отметил, что этот объект позволит существенно нарастить объемы переработки и производства сельхозпродукции в регионе.

"Это существенный вклад в рост экономики нашего региона. Последний год с небольшим был достаточно сложным для экономики всей нашей страны, тем не менее этот проект успешно реализован. Это и дополнительные рабочие высокопроизводительные места, это и дополнительные налоги в региональный и местный бюджеты", - подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер, Увелка,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

После ввода в эксплуатацию данного объекта планируемые налоговые отчисления в бюджет с 2019 года по 2025 год составят 4,58 млрд рублей.

Глава региона добавил, что с запуском этого комплекса компания сможет в два раза увеличить объемы производства.

"Для региона это подтверждения того, что мы являемся лидерами в сельхозпереработке в стране. И запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь. Это один из самых знаковых инвестпроектов в сельхозпереработке у нас в регионе. Была оказана господдержка и по линии региона, и по линии Минсельхоза РФ. Без таких проектов говорить о том, что регион развивается достаточно сложно. Рад, что мы движемся в правильном направлении, у нас появляются такие сверхсовременные производства, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, и позволяют нам быть лидерами в экспорте сельхозпродукции", - отметил он.

Директор по инвестициям ООО "Ресурс" Владимир Зяблин добавил, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержки государства и правительства Челябинской области. "Безусловно, весь этот комплекс дает возможность предприятию развиваться многие годы для выполнения продовольственной программы страны, для увеличения потенциала Челябинской области", - заявил он.

Увелка, производственно-логистический комплекс,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Директор ООО "Ресурс" Виталий Зяблин рассказал, что предприятие уже сейчас является одним из крупнейших переработчиков овса в России, а после запуска всех очередей станет одним из крупнейших в Европе.

"Экспортный потенциал данной позиции очень привлекательный для нашей компании. Рост экспорта произойдет в течении пяти лет порядка 150% суммарно. У нас предусмотрена разная очередность. Сегодня открыта первая очередь, всего будет три. Есть план развития этой площадки, создание новых производств, открытие складских объектов", - сообщил он.

После этого Алексей Текслер проинспектировал реконструкцию стадиона "Олимпийский". Здесь был построен спортивный зал самбо в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Завершен капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием. До 1 сентября будут построены трибуны и оборудовано покрытие для беговой дорожки.

Губернатору рассказали, что на этом поле уже провели два крупных соревнования по футболу. И спортсмены, и тренера, и судьи отметили, что поле очень хорошее. В настоящий момент рядом с полем подрядчик возводит трибуны. Их будет восемь, каждая сможет вмещать 96 человек.

Алексей Текслер, Увельский район,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В увельской школе №1 глава региона осмотрел центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Здесь могут заниматься дети со всего Увельского района. Школьники изучают робототехнику, легоконстркурование, виртуальную реальность. В настоящий момент здесь обучаются более 300 детей.

"Точка роста" оснащена в соответствии с требованиями Министерства образования РФ. Оборудование полностью укомплектовано согласно методическим рекомендациям. Финансирование создания этого объекта было из трех источников – это областной бюджет, местный и внебюджетные средства", - рассказал директор школы.

Алексей Текслер осмотрел кабинеты и пообщался с преподавателем. Педагог рассказал, что сам учился в этой школе. Закончил педагогический университет и вернулся сюда, и уже работает три года. Директор добавил, что у них много учителей, которые сами заканчивали эту школу.

"Это очень важно, что возвращаются ребята", - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер, Увельский район, Точка роста,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Следующим объектом рабочей поездки стала детская художественная и музыкальная школа. В 2019 году глава региона дал поручение провести капитальный ремонт здания. В учреждении занимается 664 ребенка. Они занимаются скульптурой, хореографией, хоровым и сольным пением. После открытия здесь начнет работу отделение общего эстетического развития, планируется открытие отделений театрального искусства, основ духовых ударных инструментов, классов скрипки и народного сольного пения. В настоящий момент все оборудование и музыкальные инструменты закуплены. Алексей Текслер поставил задачу провести благоустройство и завершить работы, чтобы к 1 сентября школа начала принимать детей.

На встрече с главой Увельского района Сергеем Рословым губернатор отметил, что муниципалитет по многим показателям входит в число лидеров. В районе за последние годы в несколько раз было увеличено финансирование ремонта дорог. В 2021 году отремонтировано 6 км муниципальных дорог и 10 км региональных дорог.

"На экономию будем еще дополнительно участки асфальтировать. Мы сделали 21 пешеходный переход, то что требовалось оборудовать в современных условиях, это очень важно для безопасности на наших дорогах", - рассказал Сергей Рослов.

Губернатор подчеркнул, что положительная динамика видна по многим направлениям, но есть и проблемы. В частности, не хватает мест в школах, поэтому дети обучаются в две смены.

"Обучение детей во вторую смену - достаточно чувствительная тема для района. Согласен, что нужно строить новый корпус школы. Готовьте проект, будем входить в федеральные, региональные программы и обязательно двигаться в этом направлении", - поручил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что в последние годы в сельскохозяйственном районе наблюдается снижение урожайности. Основная причина этого – засуха.

Глава района доложил, что этот год выдался непростым. Есть небольшая часть посевных площадей, которые придется списать. Но урожайность, по словам Сергея Рослова, будет гораздо выше, чем в прошлом году.

"В целом, критической ситуации среди фермерских хозяйств не вижу. Думаю, в этом году все выстоят нормально. Хозяйства устойчивые, покупается техника на субсидии, получается поддержка погектарная", - подчеркнул он.

Алексей Текслер, глава Увельского района Сергей Рослов,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Еще один острый вопрос – это водоснабжение. В муниципалитете в нескольких населенных пунктах были сложности с водоснабжением. По поручению Алексея Текслера были подключена к централизованной системе дополнительные скважины в селах Хомутинино и Петровское. В деревни Водопойка, где были перебои с водой, взята в аренду скважина у производственного предприятия. В селе Половинка также решена проблема с водой за счет увеличения диаметра трубы.

"Сейчас мы видим, что нужно продолжить работу в части увеличения резервуаров под чистую воду. Это даст возможность больше воды набирать в сухие периоды и сглаживать пики потребления. В следующем году будем планировать такое работу в нашем муниципалитете", - подчеркнул глава района.

Последним пунктом визита Алексея Текслера стал строящийся культурно-досуговый центр в селе Кичигино. Его строительство началось в 2020 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Губернатор напомнил, что жители жаловались на отсутствие такого объекта. 20 лет назад в населенном пункте сгорел дом культуры, но новый так и не построили. В этом году эта проблема будет решена.

"Когда мы в 2019 году подавали заявку, вы нас поддержали, увеличили софинансирование с области и таким образом наша заявка попала в федеральный программу "Комплексного развития сельских территорий". Благодаря этому, мы смогли в течение двух лет реализовать очень важный проект – это строительство культурно-досугового центра на территории села Кичигино. Сегодня мы подходим к завершению строительства. Выполнены основные работы по строительству, ведется сейчас отделочная часть внутри здания. В конце этого года планируем запустить объект в эксплуатацию", - рассказал Сергей Рослов.

Алексей Текслер осмотрел здание. Губернатору рассказали, что в учреждении будут открыты секции по футболу, кикбоксингу, баскетболу. В тренажерном зале смогут занимать все жители, по утрам будут организованы занятия для пенсионеров. В фойе здания будут проходить выставки, новогодние елки и дискотеки не только для детей, но и для жителей старшего возраста. На втором этаже откроют класс хореографии, кабинет кружковой деятельности, библиотека и читальный зал. В планах у учреждения открыть филиал школы искусств. В здании появится зрительный зал на 285 мест, где будут проходить концерты и киносеансы.

"Этого жители ждут с нетерпением. И, конечно, мы планируем в будущем, что центр станет площадкой для проведения некоторых областных конкурсов", - рассказали губернатору.

Ежедневно учреждение будут посещать более 300 человек. Сдать объект должны до 1 ноября.

"Это даже не дом культуры, это комплекс - культурный, спортивный, киноконцертный - все в одном объекте. Он знаковый и для района, и для Кичигино – второго по количеству жителей поселению в районе", - подчеркнул после осмотра здания Алексей Текслер.

В целом по итогам визита в муниципалитет Алексей Текслер отметил, что район перспективный.

"Первое на что, я несколько лет назад обратил внимание, это конечно состояние дорог. Если сравнивать с 2018 годом, то ежегодное финансирование муниципальных дорог было увеличено порядка в пять раз. Ровно тоже самое делаем по региональным дорогам, которые проходят по Увельскому району. Важная тематика – это жилищно-коммунальная сфера, постоянный вопрос по водоснабжению. Тоже определенные решения были приняты, ситуация начала улучшаться. Хотя есть, чем еще заниматься. Безусловно, динамика есть, постоянное внимание приводит к тому, что улучшения видны. Мы эту работу на постоянной основе продолжим", - сообщил губернатор.

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Теги: Алексей Текслер, школа, Увелка, досуговый центр,



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