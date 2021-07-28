В Челябинске приостановлен аукцион на покупку 110 автобусов за 1,3 млрд рублей

В Челябинске УФАС приостановило определение поставщика на поставку 110 автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива. На аукцион поступила жалоба от АНО "Зеленая страна", передает корреспондент Накануне.RU.

В заявлении указано, что в условиях закупки есть нарушения. Кроме того, поставка 110 автобусов одним лотом, по мнению заявителя, не дает возможности небольшим компаниям участвовать в аукционе, что является ограничением конкуренции. Рассмотрено жалобы назначено на 29 июля.

Напомним, в Челябинске объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов. Область закупает 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена – 551,4 млн рублей. Также планируется приобрести 110 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена аукциона – 1 млрд 362,5 млн рублей.

11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области. Челябинск получил 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн рублей на приобретение десяти трамваев.