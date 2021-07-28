Женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпиады

Женская сборная России завоевала олимпийские серебряные награды по баскетболу 3х3, который дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио.

Девушки боролись, но всё же уступили в решающем матче сборной США со счётом 15:18.

Команда в составе Юлии Козик, Анастасии Логуновой, Ольги Фролкиной и Евгении Фролкиной завершила выступление на втором месте.

ЭТО БЫЛО ПОЧТИ! Наши баскетболистки 3х3 проиграли финал с США и уезжают из Токио с серебром 🥈🥈🥈



Американки побеждали команду ОКР в группе и закрепили успех в главном матче. Но у нас все равно есть медаль, и это было круто 😎



Девушки, спасибо вам за такой классный путь 👏👏👏 pic.twitter.com/wGpe0DQ5Qs — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

Отметим, что в финал также сумела пробиться и мужская сборная России по баскетболу 3x3.