28 Июля 2021
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Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Getty Images / Christian Petersen

Женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпиады

Женская сборная России завоевала олимпийские серебряные награды по баскетболу 3х3, который дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио.

Девушки боролись, но всё же уступили в решающем матче сборной США со счётом 15:18.

Команда в составе Юлии Козик, Анастасии Логуновой, Ольги Фролкиной и Евгении Фролкиной завершила выступление на втором месте.

Отметим, что в финал также сумела пробиться и мужская сборная России по баскетболу 3x3.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, женская сборная России, баскетбол 3x3



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