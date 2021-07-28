В Югре ради допуска на месторождение подрядчик предоставил результаты 40 поддельных ПЦР-тестов на коронавирус

В Нефтеюганском районе сотрудник нефтяной компании попался на том, что предоставил в организацию десятки фальшивых результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

В районный отдел полиции о поступивших бумагах сообщил сотрудник службы безопасности нефтяной компании. Проверка привела к индивидуальному предпринимателю, который предоставил фальшивые справки.

Один из подрядчиков нефтяной компании направил 40 поддельных лабораторных исследований анализов водителей на COVID-19 для того, чтобы машины могли беспрепятственно проезжать на территорию месторождения в Нефтеюганском районе. Выяснилось, что справки указанным в них медицинским центром не выдавались. В отношении неустановленных фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".