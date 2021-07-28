28 Июля 2021
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Экономика
Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Абрамченко: С госрегулированием цен на продукты надо "заканчивать"

В России в перспективе откажутся от государственного регулирования цен на еду, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко "Ведомостям".

По ее словам, это является чрезвычайной мерой, с которой "надо заканчивать".

"Вдолгую этим заниматься никто не хочет", — сказала Абрамченко.

Вице-премьер также прокомментировала намерения правительства добиться снижения цен на овощи. Она объяснила, что в некоторых регионах очень высока торговая надбавка, поэтому цены на полках значительно отличаются от цен у производителя.

Ранее в Банке России заявляли, что что административное сдерживание цен на продукты исчерпало себя в апреле. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на смену административным мерам по ценам надо внедрять два механизма - адресную поддержку нуждающихся и демпферы на ограниченные товары.

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Теги: виктория абрамченко, госрегулирование цен



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