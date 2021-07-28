28 Июля 2021
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тбилиси (2018) | Фото: Накануне.ru

Российская сторона готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией - сенатор

Российская сторона готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией. "Мы готовы ее (проблему возобновления авиасообщения) обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - цитирует ТАСС главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина. Впрочем, сенатор не смог назвать конкретные сроки рассмотрения вопроса. Например, у Совета Федерации сейчас каникулы – сенаторы вернутся к работе только осенью.

Ранее о возможных переговорах на эту тему неоднократно заикался министр иностранных дел России Сергей Лавров, но он указывал на необходимость сближения с обеих сторон, иначе прогресса не будет.

Напомним, авиасообщение России и Грузии было прервано в 2019 году по инициативе российской стороны.

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Теги: авиасообщение, грузия, переговоры, григорий карасин



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