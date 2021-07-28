28 Июля 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
Нападение на сотрудников Партии дела в Ингушетии. (2021) | Фото: пресс-служба Партии дела

Сотрудников аппарата "Партии Дела" избили в Ингушетии

На сотрудников федерального аппарата "Партии Дела" напали в Ингушетии. ЧП произошло около девяти вечера 26 июля в Назрани. Неизвестные подъехали на машине без госномеров, перекрыли дорогу машине сотрудников партии и затем начали их избивать, выкрикивая угрозы. Претензии нападавших были связаны с выдвижением кандидатов от "Партии Дела" на выборах в Народное собрание республики, сообщили в пресс-службе партии (всего от "ПД" выдвинуто 42 кандидата в региональное заксобрание).

Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сообщил, что об инциденте сообщили в полицию Назрани, а на имя главы МВД и председателя СКР направлены письма.

Нападение на сотрудников Партии дела в Ингушетии.(2021)|Фото: пресс-служба Партии дела

"Угрозы в адрес сотрудников "Партии Дела" были и ранее. Они начались после подачи двух жалоб в ЦИК РФ на бездействие и неготовность Избирательной комиссии Республики Ингушетия к проведению выборов в Народное собрание. В дальнейшем, при посещении избирательной комиссии, уполномоченные представители партии неоднократно сталкивались с агрессивными действиями и угрозами представителей ингушского избиркома в свой адрес. Однако такого беспредела не было. Мы не намерены мириться с подобным произволом. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу легитимность выборов в Народное собрание и Госдуму РФ. Надеемся на вмешательство федеральных правоохранительных органов и федеральных органов государственной власти для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на выборах", - заявил Лапушкин.

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Теги: партия дела, нападение, ингушетия, выборы



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