Ударил по лицу: житель Екатеринбурга ответит в суде за нападение на фельдшера "скорой"

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о нападении на фельдшера "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Как показало расследование, вечером 2 февраля он находился во дворе дома по улице Дорожная в уральской столице и был очень сильно пьян. Мужчине была вызвана скорая медицинская помощь.

Несмотря на свое нетрезвое состояние, уралец проследовал в автомобиль "скорой" вместе с бригадой, в составе которой была женщина-фельдшер. Но по пути в больницу пациент зачем-то нанес ей удар рукой по лицу и причинил телесные повреждения.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело хулигана направлено в суд для рассмотрения по существу.