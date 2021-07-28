28 Июля 2021
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Хованское кладбище, драка, мигрант, задержание (2016) | Фото: вести

Из России выдворят иностранных мигрантов, устроивших массовые драки

В МВД сообщили о планах по выдворению из России иностранных мигрантов, участвовавших в массовых драках в разных городах и регионах: в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе полицейского ведомства сообщили, что ранее суды привлекли участников драк к административной ответственности и арестам на 15 суток. "С учетом общественной опасности совершенных деяний приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию Российской Федерации – будут приняты меры по их депортации", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Напомним, ранее к выдворению участников драк призывал уполномоченный по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. "Почему не все были задержаны? В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, распознавания лиц. Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" – заявил Фадеев журналистам.

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Теги: иностранные мигранты, депортация, массовая драка



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