28 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Лесные пожары в Турции (2021) | Фото: Telegram / Mash

В Анталье 15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара

Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой провинции Анталья.

СМИ передают, что из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Дым дошел до жилых домов. Эвакуированы три жилых квартала.

К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин, пишет РИА Новости.

Лесные пожары в Турции(2021)|Фото: Telegram / Mash

Лесные пожары в Турции(2021)|Фото: Telegram / Mash

Дым видно также над курортом Сиде, добавляет Mash."В воздухе — вертолеты и даже российские Бе-200," - пишет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что Россия недавно направила самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров в Турцию.

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Теги: анталья, лесной пожар, турция



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