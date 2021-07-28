В Анталье 15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара

Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой провинции Анталья.

СМИ передают, что из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Дым дошел до жилых домов. Эвакуированы три жилых квартала.

К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин, пишет РИА Новости.

Дым видно также над курортом Сиде, добавляет Mash."В воздухе — вертолеты и даже российские Бе-200," - пишет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что Россия недавно направила самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров в Турцию.