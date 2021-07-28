Дело Романа Доброхотова может обрасти новыми деталями

Утром 28 июля новостные порталы сообщили о проведении обыска у владельца издания The Insider* Романа Доброхотова. По предварительной информации, поводом для следственных мероприятий стало возбуждение уголовного дела о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Веффра. В ноябре 2020 года The Insider* обвинил гражданина Нидерландов в сотрудничестве с ГРУ и получении денег от Минобороны за работу над фильмом о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге». Этот материал издание готовило совместно со своим главным зарубежным партнером – расследовательской группой Bellingcat.

Существуют ли основания для признания Доброхотова виновным в распространении заведомо ложной информации – будет решать следствие. Но больше всего удивляет то, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью этого человека только сейчас.

Владелец The Insider давно известен своими оппозиционными взглядами по отношению к российскому руководству. С законной и даже моральной точки зрения это не является чем-то предосудительным, и сама по себе критика необходима для нормального функционирования государства. Однако Доброхотов не ограничился лишь внутриполитической повесткой и решил выступить против национальных интересов страны. В 2014 он стал поддерживать Киев в конфликте на Донбассе: например, в 2014 году он оправдывал украинских националистов во время массовой гибели людей в Доме Профсоюзов в Одессе. Позже журналист прямо заявлял, что будет приветствовать вооруженные силы Украины на Красной площади «галушкой и хреновухой». Такие одиозные высказывания показали, что владелец The Insider* не видит ничего плохого в коллаборационизме и принципиальной поддержке геополитического соперника.

Именно это Доброхотов продемонстрировал в последующие годы, когда стал активно сотрудничать с Bellingcat. Ресурс открыто финансируется структурами, связанными с западными правительственными организациями и глобалистскими фондами. Журналист участвовал в нескольких откровенно антироссийских инициативах интернет-издания. Одним из них стало расследование убийства в Берлине чеченского боевика и сторонника террористической организации «Имарат Кавказ» Зелимхана Хангошвили. Доброхотов фактически помогал немецким спецслужбам определить личности людей, причастных к ликвидации преступника и бандита. Владелец The Insider* не стеснялся хвастаться проделанной работой и раздавать комментарии западным СМИ, скатываясь даже до совсем одиозных высказываний: в интервью «Голосу Америки»* он заявил, что Хангошвили «помогал организовать сопротивление». Именно так Доброхотов описал террористическое бандподполье на Северном Кавказе, что есть прямое оправдание терроризма.

Все это почему-то не вызывало вопросов у правоохранительных органов. Их не волновало, что человек далеко не только занимается оппозиционной деятельностью, но и открыто работает на интересы третьих государств.

Но, судя по всему, этому пришел конец, а следствие может открыть множество интересных моментов из деятельности Доброхотова. Которые способны в будущем стать доказательной базой для других эпизодов.