Путин назвал "недопустимым" количество аварийных школ в России

Владимир Путин отчитал министра просвещения Сергея Кравцова за ситуацию с аварийными зданиями школ.

"У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – находятся в аварийном состоянии. Что недопустимо! Эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования", - потребовал президент во время совещания с членами правительства.

Также президент распорядился досрочно – со 2 марта – начать выплату единовременного пособия на школьников. Напомним, ранее планировалось начать в середине августа выплачивать по 10 тыс. руб. на каждого школьника для подготовки к новому учебному году.