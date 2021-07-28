28 Июля 2021
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спортзал, школа, иней, холод, Кропани (2017) | Фото:Накануне.RU

Путин назвал "недопустимым" количество аварийных школ в России

Владимир Путин отчитал министра просвещения Сергея Кравцова за ситуацию с аварийными зданиями школ.

"У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – находятся в аварийном состоянии. Что недопустимо! Эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования", - потребовал президент во время совещания с членами правительства.

Также президент распорядился досрочно – со 2 марта – начать выплату единовременного пособия на школьников. Напомним, ранее планировалось начать в середине августа выплачивать по 10 тыс. руб. на каждого школьника для подготовки к новому учебному году.

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Теги: капитальный ремонт, аварийное состояние, минпросвещения



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