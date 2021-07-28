Парня, гулявшего по Мичуринскому с автоматом, задержали

Парня, гулявшего по Мичуринскому в Екатеринбурге с автоматом, задержали сотрудники полиции. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что силовики не смогли задержать человека с автоматом, не соответствуют действительности. Парня задержали в одной из квартир по улице Широкореченская. Собственником жилья он не является, квартиру снимал на пятом этаже. Это, по предварительным данным, уроженец Красноярского края, гражданин Рыжков 1989 года рождения. "Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие", — рассказал полковник Горелых.

Ранее очевидцы рассказывали, что молодой человек, скорее всего пьян, поскольку его заметили сидящим на скамейке, держащим автомат и пьющим что-то из бутылки. Задержанный некоторое время прицеливался, потом зашел в дом.