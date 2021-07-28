28 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту избиения 85-летнего пенсионера

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту избиения 85-летнего пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

28 июня у пенсионера произошел конфликт с соседом, в результате которого мужчина нанес телесные повреждения пожилому человеку. По данному факту полицией было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Однако в прокуратуре считают, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела.

Также начальнику УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

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Теги: пенсионер, полиция, уголовное дело,



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