В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту избиения 85-летнего пенсионера

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту избиения 85-летнего пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

28 июня у пенсионера произошел конфликт с соседом, в результате которого мужчина нанес телесные повреждения пожилому человеку. По данному факту полицией было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Однако в прокуратуре считают, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела.

Также начальнику УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.