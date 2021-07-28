28 Июля 2021
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Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС

Дым от лесных пожаров затянул Якутию плотной пеленой

Дым от лесных пожаров затянул всю Якутию плотной пеленой, это хорошо видно со спутников. В Роскосмосе прокомментировали снимки, сделанные аппаратом "Метеор-М" 27 июля в рамках мониторинга ЧС: "За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли".

Между тем, дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала, дошел до Иркутска и центральных районов Приангарья, в самой республике в зоне задымленности находится три десятка населенных пунктов, включая Якутск, передает "Погода Mail.ru".

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на сегодняшний день в Якутии действует 71 пожар на землях лесного фонда, огнем пройдена площадь более 542 тыс. га.

Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника.(2021)|Фото: Роскосмос / РКС

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Теги: дым, лесной пожар, якутия, спутник



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