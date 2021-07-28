Дым от лесных пожаров затянул Якутию плотной пеленой

Дым от лесных пожаров затянул всю Якутию плотной пеленой, это хорошо видно со спутников. В Роскосмосе прокомментировали снимки, сделанные аппаратом "Метеор-М" 27 июля в рамках мониторинга ЧС: "За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли".

Между тем, дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала, дошел до Иркутска и центральных районов Приангарья, в самой республике в зоне задымленности находится три десятка населенных пунктов, включая Якутск, передает "Погода Mail.ru".

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на сегодняшний день в Якутии действует 71 пожар на землях лесного фонда, огнем пройдена площадь более 542 тыс. га.