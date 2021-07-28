Песков ответил на слова Байдена о "проблемах" Путина

В Кремле заявили, что слова американского президента Джо Байдена о "проблемах" российского лидера Владимира Путина, не верны по своей сути.

Напомним, Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Глава государства напомнил о встрече с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и сообщил, что у российского лидера "есть реальная проблема". "Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", — заявил Байден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что американский президент сделал это заявление, выступая перед сотрудниками национальной разведки США. По его словам, "у этой аудитории востребованы бравурные заявления".

Но очевидно, продолжил представитель Кремля, что американский президент озвучивает посылы, которые делаются его аппаратом, "и здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России".

Песков подчеркнул, что у России есть не только ядерное оружие, а помощникам президента стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, пишет "Интерфакс".