Украина вводит обязательную самоизоляцию для всех, кто более 7 дней был в России

Власти Украины изменили правила пересечения границ, как говорится в сообщении Минздрава – "для противодействия дельта-штамму коронавируса.

Так, для всех лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии, если они находились на территории этих государств более 7 дней за последние две недели, предполагается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее сокращения.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на врачей, что в Киеве умер первый пациент со штаммом дельта. Утверждается, что он был в группе из шести человек, которые недавно вернулись из России.