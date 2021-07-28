28 Июля 2021
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тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Украина вводит обязательную самоизоляцию для всех, кто более 7 дней был в России

Власти Украины изменили правила пересечения границ, как говорится в сообщении Минздрава – "для противодействия дельта-штамму коронавируса.

Так, для всех лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии, если они находились на территории этих государств более 7 дней за последние две недели, предполагается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее сокращения.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на врачей, что в Киеве умер первый пациент со штаммом дельта. Утверждается, что он был в группе из шести человек, которые недавно вернулись из России.

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Теги: самоизоляция, ужесточение требований, украина



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