28 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
злая собака (2015) | Фото: dailymirror.info

В Нижневартовске ребёнок получит компенсацию за то, что был искусан собакой

В Нижневартовске ребёнок, пострадавший от нападения собаки, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В сентябре 2020 г. на семилетнюю пострадавшую набросилась немецкая овчарка и покусала её. Это произошло по вине хозяйки собаки, которая выгуливала животное без намордника и не смогла удержать его на поводке. Ребёнок получил травмы, девочке пришлось лечиться в больнице. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с владельца животного в пользу пострадавшей 40 тыс. руб.

Напомним, в 2019 г. волонтёры из обществ "Человек и животные", "ЛиС и Ко", "Мохнатое счастье" предложили рассмотреть возможность проведения процедуры стерилизации отловленных животных. По словам активистов, это позволило бы регулировать численность бездомных собак. До этого эти процедуры волонтёры оплачивали из своего кошелька. Инициативу поддержал заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ринат Назмутдинов. Он поручил проработать данный вопрос, а также рассмотреть возможность увеличения территории, где располагается пункт временного содержания для отловленных животных.

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Теги: собака, немецкая овчарка



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