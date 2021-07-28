В Екатеринбурге запустят дополнительные электрички в аэропорт из-за ремонта на Кольцовском тракте

В Екатеринбурге запустят дополнительные электрички в аэропорт после массовых опозданий пассажиров из-за ремонта на Кольцовском тракте.

Напомним, в середине июля мост на Луганской - Объездной в сторону аэропорта Кольцово закрыли из-за ремонтных работ. В результате автомобилисты встали в огромные пробки.

Как выяснили в транспортной прокуратуре, в связи с ремонтом существенно увеличилось время поездки из города в аэропорт. Были выявлены факты неприбытия на рейс пассажиров, либо их опоздания в связи с осложнением дорожной обстановки.

Тогда в надзорном ведомстве предложили подумать об альтернативных способах доставки людей в воздушную гавань. В частности, с учетом наличия железнодорожного маршрута "Екатеринбург-Пассажирский - Кольцово", руководству Свердловской пригородной компании было предложено увеличить частоту отправлений для снижения нагрузки на автомобильный транспорт.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас принято решение о запуске со 2 августа дополнительных ежедневных рейсов электропоезда.

"Время курсирования определено с учетом времени наибольшего количества убывающих рейсов из международного аэропорта", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание изменить график работ, чтобы мост на Луганской - Объездной ремонтировали круглосуточно.