В Екатеринбурге во дворе заметили парня с автоматом

Жители поселка Мичуринский в Екатеринбурге заметили из окон подозрительного парня, гуляющего по улице с оружием, по виду похожим на автомат Калашникова. Видео с неизвестным в капюшоне опубликовала одна из жительниц поселка.

Очевидцы рассказывают, что на место уже прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, однако парня еще не задержали - не могут найти. При этом молодой человек, скорее всего, пьян, поскольку ранее его заметили сидящим на скамейке, держащим автомат и пьющим что-то из бутылки. Неизвестный некоторое время прицеливался, потом зашел в дом на ул. Широкореченская.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, полиция проверяет данную информацию.

Напомним, что 30 мая на Химмаше мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Были ранены ребенок и сотрудник Росгвардии.