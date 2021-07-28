28 Июля 2021
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Политика
Отдел опеки и попечительства, табличка (2017) | Фото: yugs.ru

В Тазовском районе нашли многочисленные нарушения в работе органов опеки

Прокуратура Тазовского района внесла представление начальнику департамента образования районной администрации, в котором потребовала устранения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило, как исполняются права сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отделом опеки и попечительства.

Во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.

"Установлены факты составления работниками органа опеки актов обследования условий жизни подопечных без выезда по их месту жительства, игнорирования (ущемления) интересов несовершеннолетних при оформлении их права пользования жильем, факты ненадлежащего контроля за сохранностью жилища детей-сирот и несвоевременного перечисления денежных средств на содержание детей в замещающих семьях. Также выявлены случаи несвоевременного прохождения детьми ежегодной диспансеризации", - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам рассмотрения представления четыре виновных должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Теги: опека, нарушения, прокуратура, представления



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