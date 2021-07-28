28 Июля 2021
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Спорт
Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Getty Images

Теннисист Медведев прогнал журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами"

Российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать иностранного журналиста, задавшего провокационный вопрос про спортсменов из России.

Сегодня после матча 1/8 финала в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Даниилу, назвал всех российских спортсменов "читерами" и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Российский спортсмен отказался отвечать на вопрос, пишет Р-Спорт.

"Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел", – сказал Медведев и после потребовал у представителей Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать данного репортера на соревнования.

Отметим, что Медведев провёл очень сложный матч против итальянца Фабио Фоньини. В середине игры у нашего спортсмена возникли трудности с дыханием, на корт вызвали врача.

"Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?" – обратился Медведев к судье во время игры.

Матч продолжался 2 часа 25 минут, россиянин в итоге победил со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Соперником второго сеяного на ОИ в Токио Медведева по четвертьфиналу станет шестой номер посева испанец Пабло Карреньо Буста. Матч состоится завтра утром.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, теннис, Даниил Медведев



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