28 Июля 2021
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский ответил Путину на статью про единство украинцев и русских

Владимир Зеленский записал видеообращение к нации в связи с празднованием Дня крещения Руси. В его речи подчеркивается название: "крещение Киевской –Руси – Украины".

Впрочем, обращается президент Украины не столько к своему народу, сколько к своему российскому коллеге Владимиру Путину, написавшему недавно статью о единстве украинского и русского народов.

"Киевская Русь — мать нашей истории, и 24 области Украины и Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров, - говорит Зеленский. - Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

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Теги: владимир зеленский, крещение руси, киевская русь, украина



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