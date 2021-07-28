28 Июля 2021
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турецкая армия, танк (2016) | Фото: 3mv.ru

Спикер парламента Турции: Баку и Анкара не говорили о создании тюркской армии

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии.

"Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа", - говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram.

Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся совместные военные учения двух стран.

Ранее Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление главы турецкого парламента передал о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Трое армянских военнослужащих погибли, еще два военнослужащих получили ранения.

При этом Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.

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Теги: Турция, Азербайджан, тюркская армия



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