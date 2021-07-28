Спикер парламента Турции: Баку и Анкара не говорили о создании тюркской армии
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии.
"Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа", - говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram.
Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся совместные военные учения двух стран.
Ранее Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление главы турецкого парламента передал о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Трое армянских военнослужащих погибли, еще два военнослужащих получили ранения.
При этом Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.