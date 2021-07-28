Политолога-оппозиционера Крашенинникова обвинили в оскорблении ветерана

В отношении свердловского политолога и оппозиционера Федора Крашенинникова возбудили новое уголовное дело, теперь за оскорбление ветерана Игната Артеменко. Об этом рассказал сам публицист в своих социальных сетях.

"13 июля следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области Гараева К.Ю. зарегистрировала рапорт, согласно которому 05.02.2021 года я якобы распространил какие-то заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство уже известного широкой публике Артеменко И.С.", - написал Крашенинников, добавив, что пост в Telegram, на который и ссылаются следователи, не имел ни имен, ни фамилий, ни каких-либо других сведений, указывающих именно на данного ветерана.

Политолог также добавил, что считает обвинения в свою сторону полной чушью. По его мнению, материалы по данному делу были готовы еще в феврале, ровно через полгода после административного наказания за оскорбления судей. 9 августа 2020 г. Крашенинников уехал из России, потому следователи решили подождать его возвращения, чтобы предъявить обвинения. Когда же в июле публицист заявил о желании остаться за границей, правоохранители якобы решили больше не затягивать.

"Может показаться странным, что в июле месяце аж целый следователь по особо важным делам не нашла себе иного занятия, кроме как читать мои соцсети аж с начала года. При этом ей даже не понадобились доносы - просто решила изучить мой любимый силовиками телеграмм-канал. Любопытно, кстати, что 4 февраля мне сломали инстаграм (сейчас с ним все хорошо) и в те же дни ломали фейсбук. Это еще одно косвенное доказательство тому, что именно в начале февраля был какой-то приступ интереса к моей персоне со стороны карательных органов", - подчеркнул Крашенинников.

Оппозиционер считает, что в худшем случае ему может грозить штраф, поскольку уголовных судимостей он не имеет. Политолог также сообщил, что у него уже есть адвокат.