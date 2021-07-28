28 Июля 2021
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Экономика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Первый газ по "Северному потоку-2" может пойти до конца 2021 года

Австрийский партнер "Газпрома" – компания OMV – рассчитывает, что "Северный поток-2" будет достроен до конца августа, а первый газ по нему может пойти уже в этом году, передает РИА Новости.

"Я скрещу пальцы за "Северный поток-2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - заявил на пресс-конференции глава OMV Райнер Зеле.

Между тем, на прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности транспортировать газ через Украину в рамках новых контрактов, но только после 2024 г. Он также добавил, что компания всегда заявляла о готовности продолжить транзит газа, ориентируясь на состояние украинской газотранспортной системы, а также учитывая экономическую целесообразность.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - заявил Миллер.

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Теги: северный поток-2, газопровод, строительство



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