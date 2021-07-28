"Амкар" ограничит количество болельщиков на ближайшем матче

В Перми футбольный клуб "Амкар" ограничит число болельщиков на своем матче против футбольного клуба "Тюмень", который состоится 1 августа на стадионе "Звезда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Амкар-Пермь".

На стадионе смогут находиться всего 500 человек, включая самих футболистов и тренеров, судей, журналистов, волонтеров, сотрудников стадиона, охраны и врачей. Потому на матч допустят только 200-250 болельщиков.

При этом для допуска на стадион они должны иметь при себе распечатанный результат ПЦР-теста или электронный сертификат о вакцинации от СOVID-19, а также паспорт

Билеты на матч платные. Цена — 200 рублей. Билеты выдаются только болельщикам в масках.

"Болельщикам старше 60 лет мы рекомендуем позаботиться о своем здоровье и смотреть матч онлайн. Болельщикам до 18 лет не нужны результаты ПЦР-теста, но нужно предоставить документ, подтверждающий возраст. Для тех, кто не сможет пойти на матч, мы организуем онлайн-трансляцию в соцсетях клуба", - говорится в сообщении.