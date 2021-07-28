28 Июля 2021
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Общество В России
Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021) | Фото: Накануне.RU

Опрос: Большинство россиян не готовы к переводу зарплат в цифровой рубль

Получать зарплату в цифровых рублях готовы только 11% россиян, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

41% опрошенных категорически против получения зарплаты в новой форме валюты.

Около половины респондентов (48%) затруднились ответить на вопрос о готовности получения зарплаты в цифровых рублях.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег.

12 банков России, среди которых Сбербанк и ВТБ, в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль. По итогам тестирования создадут план внедрения цифрового рубля в финансовую систему страны. Завершить создание прототипа платформы планируется в декабре.

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Теги: цифровой рубль, зарплаты



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