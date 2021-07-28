28 Июля 2021
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ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Блюхеровский мост в Екатеринбурге пообещали открыть в конце августа

Мост на улице Блюхера в Екатеринбурге откроют 25 августа. Ожидается, что движение по мосту будет запущено к началу учебного года. Об этом во время объезда городских объектов рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Что касается моста на Блюхера, то сроки, которые мы проговаривали с подрядной организацией (25 августа), будут соблюдены. До начала учебного года мы движение по мосту запустим. Здесь никаких сомнений нет. Люди работают. Мост был в аварийном состоянии. И этот ремонт был нужен жителям. Мы неразрывно связываем развитие Екатеринбурга с нашими соседями. Надеюсь, что и жители Березовского после ремонта оценят изменения", - сказал мэр журналистам.

Орлов также отреагировал на ранее обсуждавшийся вариант об открытии двух полос Блюхеровского моста на время ремонта.

"Мы обсуждали данный вопрос и долго шли дискуссии по этому поводу. Чтобы организовать реверсивное движение. Деформационный шов идет по всему полотну. Если менять шов и оставлять при этом нагрузку, то бетон просто не схватится . Это, конечно же, будет значит риски и через 3-4 года снова придется подходить к ремонту. Естественно, мы пошли на это для качества. И сегодня открывать движение по полосе не следует. Мы и так идем с опережением графика. Сейчас вся технология соблюдена", - объяснил мэр уральской столицы.

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Теги: Блюхеровский мост, Екатеринбург, ремонт



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