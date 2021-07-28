Шилиманов обжаловал свой приговор по делу "Титановой долины"

В Екатеринбурге подана еще одна апелляция на приговор по громкому делу "Титановой долины".

Напомним, в начале июля суд признал бывшего генерального директора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в получении взятки в 13 млн рублей и назначил ему 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 13 млн.

Другим фигурантом дела был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Вскоре после вынесения приговора Кызласов подал апелляционную жалобу. Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, 26 июля поступила апелляция от другого осужденного - Михаила Шилиманова. Дата рассмотрения еще не назначена.

Напомним, что ранее на приговор по делу "Титановой долины" поступили еще несколько апелляционных жалоб: три от адвокатов и одна - от прокурора.