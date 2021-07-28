В Москве снова готовятся к шторму: на улицы выдвинулись аварийные бригады

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения.

Во второй половине дня в среду в столице ожидается дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Всего до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 мм осадков.

На дежурства в местах возможных скоплений воды заступили 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Москодосток", сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства. Также готовы к ликвидации возможных последствий непогоды 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур.