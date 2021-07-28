Здания общежитий уже построены. "Синара" отчиталась о ходе строительства деревни Универсиады

"Синара-Девелопмент" завершила строительство зданий двух комплексов общежитий в деревне Универсиады. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании. На данный момент ведутся фасадные работы и устанавливаются системы отопления, электричества и вентиляции.

"Общежитие №5 уже "вышло из земли", на нем ведется монтаж элементов каркаса. Еще на двух комплексах строители завершили устройство свайного поля и начали фундаментные работы. На период Универсиады в пяти общежитиях будут жить 11 тысяч спортсменов, а после передачи Уральскому федеральному университету (УрФУ) — 8,5 тысяч студентов", - рассказали в "Синара".

Рабочие также завершили монтаж каркаса общественного центра Универсиады и приступили к возведению монолитных конструкций. Во время соревнований здесь расположатся офисы делегаций, блок общественного питания, служба безопасности и спортивный манеж, а после завершения студенческих игр – электронная библиотека, компьютерные классы и зал для конференций.

Закончили строители и с укладкой геотекстильного полотна для выравнивания поверхности на территории будущего тренировочного поля. Именно здесь запланированы тренировочные занятия по игровым видам спорта и легкой атлетике. Сейчас проводится заливка железобетонной чаши уже третьего бассейна. После этого следует установка нержавеющей металлоконструкции и покрытие гидроизоляционной мембраной.

На данный момент ведутся активные работы по строительству подземных сетей, в частности – водоотводного канала и приемных камер, которые будут собирать грунтовые и наземные воды. Труба диаметром 2,2 м уже смонтирована, завершается и монтаж трубы в 2,0 м. Труба диаметром 0,3 смонтирована только наполовину.

"За год была проделана большая работа: залито более 20 тыс. м3 бетона, смонтировано 8,4 тыс. тонн металлоконструкций, отсыпано почти 520 тыс. м3 грунта улично-дорожной сети, наполовину построен водоотводной канал. На площадке уже видны контуры будущего Дворца водных видов спорта, возведены каркасы зданий двух общежитий и спортивного манежа общественного центра", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге в 2023 г. В деревне Универсиады также будет построен медицинский центр, однако пока по объекту разрабатывается проектная документация.