Большой Брат следит за тобой: мэр Екатеринбурга круглосуточно наблюдает за дорожными рабочими

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на информацию о периодических исчезновениях рабочих с реконструируемых объектов мегаполиса. Глава "серого дома" признался, что следит за работой бригадиров и рядовых сотрудников круглосуточно. Такими откровениями он поделился во время объезда ремонтируемых объектов города.

"У меня в круглосуточном режиме в кабинете на телевизор выведены все объекты. Если я не вижу там людей, я начинаю задавать вопросы курирующему заму. Но пока я не видел такого. На каждом объекте трудятся и трудятся. Особенно на Луганской – Машинной ", – сказал градоначальник.

По признанию Орлова, иногда он занимается осмотрами и глубокой ночью.

"Я на прошлой недели в 2 часа ночи проезжал и видел, как проводятся работы. Вы и сами можете увидеть трансляции с мест, где идут ремонты. Например, через ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) есть возможность, и через сайт администрации тоже", - объяснил градоначальник.