Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в финал Олимпиады в Токио

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в финал Олимпийских игр в Токио, обеспечив себе минимум серебряные награды.

Главную сенсацию сотворили мужчины. В полуфинальном поединке против главных фаворитов турнира, сборной Сербии, российские спортсмены показали уверенную игру и победили со счётом 21:10.

Вот эти парни сделали красиво и дошли до финала 🤩🤩🤩



Наши баскетболисты с трудом вышли из группы, а сейчас отправили на бронзовый матч главных фаворитов 💥💥💥



Парни, прямо сейчас вы – лучшие 😎😎😎 pic.twitter.com/fYUNJeeJea — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

В финале сборная России сыграет с Латвией. Матч состоится сегодня в 16:25 по московскому времени.

Женская сборная России в полуфинале обыграла команду Китая. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу россиянок.

Историческая двушка, которая вывела наших девушек в финал 🏀🔥



Наши девушки поддержали парней и тоже претендуют на золото. Китаянок обыграли как в группе, так и в полуфинале 😎



Победы в баскетболе как стиль жизни 😉 pic.twitter.com/BVp6kRZTgN — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

В финале наших девушек ждёт сборная США. Начало матча в 15:55 по московскому времени.

Отметим также, что баскетбол 3x3 впервые включён в программу летних Олимпийских игр.