Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в финал Олимпиады в Токио
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в финал Олимпийских игр в Токио, обеспечив себе минимум серебряные награды.
Главную сенсацию сотворили мужчины. В полуфинальном поединке против главных фаворитов турнира, сборной Сербии, российские спортсмены показали уверенную игру и победили со счётом 21:10.
Вот эти парни сделали красиво и дошли до финала 🤩🤩🤩— Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021
Наши баскетболисты с трудом вышли из группы, а сейчас отправили на бронзовый матч главных фаворитов 💥💥💥
Парни, прямо сейчас вы – лучшие 😎😎😎 pic.twitter.com/fYUNJeeJea
В финале сборная России сыграет с Латвией. Матч состоится сегодня в 16:25 по московскому времени.
Женская сборная России в полуфинале обыграла команду Китая. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу россиянок.
Историческая двушка, которая вывела наших девушек в финал 🏀🔥— Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021
Наши девушки поддержали парней и тоже претендуют на золото. Китаянок обыграли как в группе, так и в полуфинале 😎
Победы в баскетболе как стиль жизни 😉 pic.twitter.com/BVp6kRZTgN
В финале наших девушек ждёт сборная США. Начало матча в 15:55 по московскому времени.
Отметим также, что баскетбол 3x3 впервые включён в программу летних Олимпийских игр.