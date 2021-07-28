В Сочи городские власти запретили многоэтажное строительство

Городское собрание Сочи приняло ряд ограничений в землепользовании и застройке. В частности, до утверждения нового генерального плана курорта вводится запрет на многоэтажное строительство.

Исключение составит ИЖС, садовые дома, проблемные объекты долевого строительства, которые сейчас достраиваются. Также запрет не будет распространяться на реконструкцию и объекты, строительство которых ведется за бюджетный счет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также введены ограничения на строительство нежилых объектов. Исключения составят объекты до 1 тыс. кв. м, объекты образования и культуры, крупные инвестпроекты и также бюджетные проекты.

Также городские власти намерены бороться с "гостевыми домами", которые строят под видом индивидуальных жилых домов: минимальный размер для участков под "гостиничное обслуживание" составит 10 тыс. кв. м, при этом размеры проектов жилых домов ограничат 12 м в высоту и площадью до 300 кв. м.

"За несколько лет хаотичной самовольной застройки на территории Сочи образовался значительный дефицит в объектах образования, здравоохранения, культуры и досуга. Возникло нарастающее напряжение на инженерно-транспортную инфраструктуру и всю дорожную сеть. Новые временные ограничения в первую очередь вызовут снижение колоссальной нагрузки на коммунальные сети, помогут усовершенствовать транспортную логистику, а также благоприятным образом скажутся на дальнейшем развитии санаторно-курортного комплекса и всего туристического бизнеса, помогут создать комфортную среду для горожан и туристов", – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.