Обыски прошли в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска по делу о взятках

Сотрудники ФСБ с бойцами спецназа пришли с обыском в подразделения ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области.

Также обыски прошли в домах сотрудников, передает РИА Новости.

Ранее СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и местного жителя. Они, по данным следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за успешную сдачу экзаменов.

При обысках у нескольких сотрудников МРЭО силовики нашли меченые купюры.

Фотографиях с мест обысков появились в Telegram-каналах. На них запечатлены картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.

Напомним, недавно был задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками. Общественность при этом поразили кадры роскошного жилища Сафонова, в котором проходили обыски.