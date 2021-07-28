"Это будет уже мировой уровень": Мэр Екатеринбурга объяснил повторную реконструкцию "Калининца" за 2,5 миллиарда

В администрации Екатеринбурга высказались о повторной реконструкции спорткомплекса "Калининец" на Уралмаше. Отметим, что четыре года назад этот спортивный объект уже полностью перестраивали к чемпионату мира 2018 года. В диалоге с Накануне.RU мэр Екатеринбурга заявил о том, что 2,5 миллиарда выделены для новой перестройки для того, чтобы сделать объект мирового уровня.

"Это уже будет объект мирового уровня для проведения соревнований любого масштаба. Ранее он был предназначен для соревнований только российского уровня. И то таких вот этапов Кубков. На этом стадионе у нас будут проходить несколько видов соревнований универсиады. Поэтому было принято такое решение переделать "Калининец". Есть требования ФИСУ (международной федерации университетского спорта). Нужно иметь объекты, которые таким требованиям соответствуют", - сказал Орлов.

Отметим, что Всемирная универсиада в Екатеринбурге состоится уже в 2023 году.