28 Июля 2021
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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава прикамских "эсеров" призвала увеличить количество автобусов, курсирующих по Перми

Глава прикамских "эсеров" Вероника Куликова призвала администрацию города увеличить количество курсирующих по городу автобусов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook политик заявила, что одной из самых болезненных тем для жителей Перми является работа общественного транспорта, и тут наиболее острая проблема – переполненность автобусов в "часы пик".

"С переходом на "летнее расписание" чиновники еще больше сократили количество рейсов на городских маршрутах. По этой причине возросло время ожидания. Люди все чаще жалуются на огромные интервалы в движении транспорта, тесноту и давку в автобусах в "часы пик". И это в условиях пандемии", - отметила она.

Куликова говорит о том, что "вместо решения проблемы власти вводят малопонятные ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время, проведение сплавов по рекам, спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе, грозят пермякам штрафами за несоблюдение масочного режима".

"Хочется спросить у авторов ограничений. Где на фоне непростой эпидемиологической обстановки действительно необходимые меры? Где увеличение количества автобусов на маршрутах? Как в такой ситуации возможно обеспечить необходимую "социальную дистанцию" в общественном транспорте?" - написала Куликова.

Пассажиры, Пермь(2021)|Фото: facebook.com, Вероника Куликова

По итогам очередной проверки работы городского транспорта политик направила в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора обращения с требованием принять меры реагирования к чиновникам администрации города и увеличить частоту движения автобусов на городских маршрутах.

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Теги: Вероника Куликова, автобус, час пик



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