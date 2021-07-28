Глава прикамских "эсеров" призвала увеличить количество автобусов, курсирующих по Перми

Глава прикамских "эсеров" Вероника Куликова призвала администрацию города увеличить количество курсирующих по городу автобусов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook политик заявила, что одной из самых болезненных тем для жителей Перми является работа общественного транспорта, и тут наиболее острая проблема – переполненность автобусов в "часы пик".

"С переходом на "летнее расписание" чиновники еще больше сократили количество рейсов на городских маршрутах. По этой причине возросло время ожидания. Люди все чаще жалуются на огромные интервалы в движении транспорта, тесноту и давку в автобусах в "часы пик". И это в условиях пандемии", - отметила она.

Куликова говорит о том, что "вместо решения проблемы власти вводят малопонятные ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время, проведение сплавов по рекам, спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе, грозят пермякам штрафами за несоблюдение масочного режима".

"Хочется спросить у авторов ограничений. Где на фоне непростой эпидемиологической обстановки действительно необходимые меры? Где увеличение количества автобусов на маршрутах? Как в такой ситуации возможно обеспечить необходимую "социальную дистанцию" в общественном транспорте?" - написала Куликова.

По итогам очередной проверки работы городского транспорта политик направила в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора обращения с требованием принять меры реагирования к чиновникам администрации города и увеличить частоту движения автобусов на городских маршрутах.