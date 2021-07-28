28 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Мотофристайл в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Празднование Дня строителя в Историческом сквере Екатеринбурга отменено

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге, которое было запланировано в Историческом сквере, не состоится. Причиной стала ситуация с коронавирусом.
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Как сообщили Накануне.RU в Гильдии строителей Урала, праздничные мероприятия должны были состояться в Историческом сквере 7 августа, но из-за сложившейся эпидобстановки такой формат стал невозможен. Тем не менее, строители решили не оставлять екатеринбуржцев без подарка: на набережной городского пруда, рядом с БЦ "Президент", появится велнес-площадка.

Она будет состоять из комплекса для занятий спортом на открытом воздухе, яблоневой аллеи и скамеек. Торжественное открытие площадки и посадка яблонь состоятся 5 августа, в мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и крупнейшие застройщики города. Ожидается, что рядом БЦ "Президент" обустроит зону для йоги и летний кинотеатр, таким образом, расширив функционал велнес-площадки.

Напомним, сегодня суточное число covid-зараженных свердловчан повторило антирекорд прошлой недели - было зарегистрировано 495 заболевших. Ранее из-за усугубившейся эпидситуации было принято решение о переносе Дня города в Екатеринбурге в онлайн-формат.

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Теги: День строителя, праздник, перенос, Екатеринбург



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