Станция скорой помощи Челябинска получила 20 новых автомобилей

Благотворительный фонд Русской медной компании передал министерству здравоохранения Челябинской области 16 автомобилей скорой помощи и четыре реанимобиля. Спецтранспорт построен на базе автомобиля Ford Transit и оснащен лучшим медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Машины поступят на дежурство Станции скорой медицинской помощи Челябинска. Общая стоимость приобретенной техники - 116 млн рублей.

В церемонии передачи машин южноуральским медикам приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр здравоохранения региона Юрий Семёнов и директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

"За последние два года мы существенно обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе благодаря той поддержке, которую нам оказывает бизнес, в частности, Русская медная компания. Мы благодарны за такие пожертвования. Сейчас как никогда важны своевременность оказания медицинской помощи и наличие машин. Этот транспорт ещё и облегчит работу врачей за счёт аппаратуры высочайшего класса", - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В комплектацию скорых, например, входят новаторские дефибрилляторы с голосовым помощником на русском языке, который координирует действия медработника, контролирует качество реанимации и при необходимости выполнит дефибрилляцию. Для удобства работы медицинского персонала транспортные средства оснащены эффективной системой кондиционирования и шумоизоляцией. Для работы при минусовых температурах машины имеют системы холодного запуска двигателя.

Реанимобили укомплектованы одними из лучших в мире швейцарскими аппаратами ИВЛ, которые обладают интеллектуальной системой адаптивной поддержки вентиляции лёгких, подходят для людей любого возраста, начиная с рождения, способны автономно работать более 9-ти часов в условиях передвижения транспорта.

Кроме того, в комплектацию входят уникальные тележки-каталки. Они приспособлены для перевозки людей с травмами позвоночника, позволяют проводить сердечно-лёгочную реанимацию и имеют модуль для перевозки детей.

"Мы находимся в постоянном тесном сотрудничестве с правительством Челябинской области, особенно - с социальным блоком. Поэтому не понаслышке знаем, сколько региональные власти делают в это непростое время, чтобы у жителей региона была максимально доступная, эффективная, оперативная медицина. Данные автомобили - наш вклад в эту большую и очень важную работу", - подчеркнул директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

Добавим, что за 2020-2021 гг. Русская медная компания и Благотворительный фонд РМК приобрели и передали минздраву Челябинской области 47 машин скорой помощи, шесть реанимобилей и десять машин неотложной помощи.