В Прикамье приостановили плановую медпомощь: министр здравоохранения призвала пермяков быть добрее к медикам

В Пермском крае приостанавливают оказание плановой помощи в стационарах. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, в регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19, на этой неделе будут перепрофилированы еще 800 коек.



"Все мы бесконечно устали от ковида. Испытываем страх за близких, раздражение от невозможности вернуться к привычному ритму жизни. Но я прошу вас не направлять негативные эмоции в адрес медицинских работников, которые вас лечат. Они испытывают сейчас чрезмерные нагрузки, работают по полторы-две смены в сутки, без праздников и выходных. Не хватает врачей, медсестер, фельдшеров на скорой, и взять новых нам негде. В "красные зоны" помогать своим товарищам пришли даже те медики, которые не планировали работать с ковидом. Им очень тяжело сейчас – и морально, и физически. Поддержите их, ведь от их работы и душевного состояния зависит здоровье всех нас. Я ничего не могу вам пообещать. Не знаю, сколько еще продлится эта ситуация. Прошу только: берегите себя и родных. Есть возможность – уйдите на самоизоляцию. Не отказывайтесь от прививок. Носите маски, избегайте общественных мест. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу", - обратилась министр к прикамцам.

Отметим, что сегодня в регионе рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 437 новых случаев заражения COVID-19: 59 человек проходят лечение в больницах, 378 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 71 705. В числе 437 новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 268 – женского, среди заболевших 63 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 79 человек, от 30 до 49 лет – 138 человек, 98 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.