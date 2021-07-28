Ремонт развязки на улице Луганской в Екатеринбурге затянулся из-за железнодорожных перекрытий

Благоустройство перекрестка Луганская – Машинная замедлилось из-за требований со стороны Свердловской железной дороги. Об этом стало известно во время посещения мэром Екатеринбурга данного объекта. Главе города Алексею Орлову о ситуации рассказал представитель подрядчика, попросив урегулировать сложности с железнодорожниками.

"У нас проблема с железной дорогой. Через нее идет мост, железнодорожники приостановили нам работы, говорят, давайте промежутки времени в расписании ловите. А если мы будем ловить окна, то мы в этом году уже можем не успеть. Надо с железной дорогой решать вопрос", - заявил он.

Глава уральского мегаполиса пообещал разобраться.

"Все-таки много еще нужно согласований. Работать в городе гораздо сложнее, чем работать на загородной трассе. Это надо понимать. Согласование с железной дорогой будет. Нужно иметь в распоряжении подрядчика специального человека с допусками и согласовывать окна, когда возможно проводить работы. Эта работа требует постоянного согласования со стороны заказчика. Это очень сложный объект. Идет ежегодный контроль. Мы обещали губернатору к сентябрю открыть движение и будем все это соблюдать", - отметил мэр.