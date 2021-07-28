СМИ могут аккредитоваться на сентябрьские выборы с 30 июля - ЦИК

Центризбирком России сегодня утвердил порядок аккредитации журналистов на сентябрьские выборы и общие принципы работы иностранных наблюдателей. В отношении последних, впрочем, много неизвестного – их работа может быть изменена в связи с эпидемической ситуацией.

Для журналистов сохранится уведомительный порядок аккредитации, подать заявки на работу на избирательных участках СМИ смогут, начиная с 20 июля, сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

Международных наблюдателей приглашают, часть приглашений уже отправлено. Они смогут наблюдать как за очным, так и за дистанционным электронным голосованием.

Но при этом "поскольку наблюдение будет осуществляться в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации, здоровье избирателей, членов избирательных комиссий, здоровье самих международных наблюдателей является абсолютным приоритетом". "Поэтому вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил поведения на территории Российской Федерации будут разрешаться дополнительно в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - заявили в ЦИКе.