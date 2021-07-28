28 Июля 2021
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Общество В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

"Желательно 100 процентов": Памфилова заверила, что принудительной вакцинации членов избиркомов не будет

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова продолжает настаивать на том, чтобы члены избиркомов всех уровней привились перед сентябрьскими выборами. Она бы хотела видеть стопроцентную вакцинацию, при этом вводить принудительную вакцинацию не намерена (да и полномочий не имеет).

"У нас нет и не будет принудительной вакцинации. Есть рекомендация Роспотребнадзора, это понятно и объяснимо, что желательна стопроцентная вакцинация членов комиссий и наблюдателей. Однако это процесс добровольный. Административных и принудительных мер со стороны ЦИК России не будет, - заявила Памфилова на заседании ЦИК. - Мы работаем методично на протяжении длительного времени, методом убеждения. Наши организационные усилия направлены на то, чтобы большинство членов комиссий, у кого нет противопоказаний, прошли вакцинацию. Этот процесс идет, он динамичен. Надеюсь, что в комиссиях люди ответственные. Это вопрос ответственности перед собой, своими семьями и близкими, перед нашими избирателями".

По словам Эллы Памфиловой, число вакцинированных членов комиссий в ряде регионов приближается к 80% , почти все регионы перешли рубеж в 30%.

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Теги: элла памфилова, вакцинация, выборы в госдуму



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