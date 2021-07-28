28 Июля 2021
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Парк XXII Партсъезда (2020) | Фото: Накануне.RU

"Протестный" парк откроют после реконструкции ко Дню Екатеринбурга

Парк имени 22 партсъезда в центре Екатеринбурга предстанет перед горожанами после ремонта уже через две недели. Как передает корреспондент Накануне.RU, такими сведениями мэр города Алексей Орлов поделился во время объезда ремонтируемых городских объектов.

"Все работы по укладке плитки и асфальта в парке 22 партсъезда будут завершены ко дню города. Там останется установить еще часть архитектурных форм, и все работы, надеюсь, будут завершены ко Дню города. Об этом мы договорились с подрядчиком. Рассчитываю побывать на объекте 14 августа", - заявил Орлов журналистам.

Напомним, что прошлым летом парк стал центром протестов горожан. Сотни екатеринбуржцев были недовольны проектом реконструкции, предложенным комитетом благоустройства мэрии и столь длительными перекрытиями парка. Недовольные митинговали прямо возле администрации Верх-Исетского района города. После диалога с общественностью в проект были внесены изменения.

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Теги: парк 22-го партсъезда, Екатеринбург, открытие



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