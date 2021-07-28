28 Июля 2021
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Общество В России
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

S7 объявила о запуске лоукостера в 2022 году

S7 Group создаст в России лоукост-компанию. Об этом сообщила глава совета директоров и основной акционер S7 Airlines Татьяна Филева.

Полеты нового бюджетного авиаперевозчика планируется начать выполнять в июле 2022 года. Продажи билетов могут открыться 1 апреля 2022 года.

По словам Филевой, это будет отдельная компания с другой маршрутной сетью, но общий акционер сохранится, передает ТАСС.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в России в скором времени может появиться еще один бюджетный авиаперевозчик. Создание лоукостера планируется в средней полосе страны. Министр добавил, что в пандемийный год, несмотря на кризис и трудности, авиакомпания "Победа" смогла получить прибыль.

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Теги: S7, лоукостер



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