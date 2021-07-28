28 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
скорая помощь, Соликамск (2016) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске задержали пациента скорой помощи, который напал на медиков

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали пациента скорой помощи, который оказывал сопротивление медикам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел днем 27 июля. Из автомобиля скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам фельдшер рассказала, что при транспортировке нетрезвого мужчины в больницу, он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медицинской бригады и размахивал руками.

38-летнего жителя города задержали и доставили в полицию для составления протокола об административном правонарушении.

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Теги: скорая помощь, пациент, медик, полиция,



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