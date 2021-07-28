Коммунисты назвали себя "единственной реальной оппозицией" "Единой России"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов намекнул на отсутствие перспектив коалиции с партией "Справедливая Россия – За правду". В компартии считают СРЗП "ручной оппозицией" наравне с ЛДПР, поскольку представители этих партий в ЦИК в минувшие выходные голосовали за снятие с выборов в Госдуму Павла Грудинина.

"Субботнее голосование [в ЦИКе] выявило, кто является реальной оппозицией, а кто является союзником партии власти. В ЦИК за отстранение Грудинина голосовали и представители ЛДПР, и "Справедливой России". Борьба на этих выборах идет между КПРФ и партией власти", - заявил журналистам первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков также прошелся по "оппозиционным" партиям, упомянув состоявшееся накануне подписание соглашения "О безопасных выборах": "Вчера в ЦИК "Единая Россия" и ее сателлиты устроили подписание соглашения о безопасных выборах. Злые языки острят, что с "ЕР" за честные выборы уже никто не подписывает соглашения – только за безопасные".